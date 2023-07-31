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Cephanelik gibi ev

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle kendi hayatına son vermesinin ardından başlatılan operasyon kapsamında bir evde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, kıskıvrak yakalanan bir şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

VURAL EFECİK
Cephanelik gibi ev

Olay, Çamdibi Mahallesi Sanayi Sitesinde 28 Temmuz Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (19) isimli şahsın pompalı tüfek ile kendi hayatına son vermesinin ardından ekipler silahın nereden temin edildiğini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ü.Ö. (58) isimli bir şahıstan alındığını tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Silah satı 19 cısı Ü.Ö.'nün evine sabaha karşı operasyon düzenlendi.

EV DEĞİL SANKİ CEPHANE

Ekiplerin evde yaptıkları aramada; 1 adet kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan torna tezgahı, 7 adet tam otomatik, 5 adet tek kırma, 5 adet çift kırma, 2 adet pompalı, 2 adet de havalı olmak üzere toplamda 21 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 1 adet 7.65 mm tabanca ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli Ü.Ö. ise silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak suçu ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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