“İzmir’e Renk Ol” yarışması başlıyor

"İzmir'e Renk Ol" adıyla düzenlenen İllüstrasyon Yarışması'na başvurular 3 Ağustos'ta başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği yarışmanın teması "Farklılıklarla Ahenk" olarak belirlendi. İzmir'in uyum kültürünü yansıtan illüstrasyonlar için bir çağrı niteliğinde olan yarışma 3 Ağustos'ta başvurulara açılacak. Yarışmaya katılacakların İzmir Saat Kulesi'ni farklılıklarla ahengin bir simgesi olarak yansıtmaları bekleniyor. Birçok teknik kullanılabilecek "İzmir'e Renk Ol" illüstrasyon yarışmasında Saat Kulesi'nin silueti üzerinde yapılacak çalışmalarda katılımcılar grafik, illüstrasyon, karikatür, resim, çizim, sketch gibi birçok teknik kullanılabilecek. Yarışmada birinciye 30.000 TL,ödül verilecek.