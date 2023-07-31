İzmirli üniversiteliler gururumuz oldu

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Berke Öztemel, mezun olduktan sonra Amerika'ya giderek Westcliff Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'nde yüksek lisansına başladı. Eğitimi devam ederken, iş arayışına, elektrikli araçların öncülerinden Tesla şirketinde işe girme hayaliyle başlayan Öztemel, açık tüm pozisyonlara başvurdu.

200 KİŞİDEN BİRİ ALINIYOR

Tesla'nın Otomasyon Kontrol Mühendisliği Departmanı'ndan mülakat teklifi aldıktan iki gün sonra ise işe kabul aldı. Tesla Raporlarına göre, Tesla'daki

iş ilanları için yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi başvurdu. Bununla birlikte, ortalama kabul oranının resmi rakamlara göre 200 kişide 1 olduğunu söyleyen Öztemel, "Bu benim hayalimdi ve bu mail geldiğinde çok sevindim. O anki heyecanımı anlatmaya kelimeler yetmez. Bir Türk genci olarak kendimle gurur duydum. Bana destek olan ailemin mutluluğu görülmeye değerdi" dedi.

3'Ü DE YURT DIŞINA GİDECEK

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sosyoloji Bölümü mezunları Selen Çabuk, Deniz Taplu ve Ece Deniz Ergenç ise, başarılarını uluslararası arenaya taşıyarak yüksek lisans eğitimi için yurt dışına açıldı. Almanya, İrlanda ve Macaristan'a giderek dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim görecek olan İzmir Ekonomili gençler, kendi alanlarında fark oluşturan çalışmalara imza atarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Selen Çabuk, İrlanda Dublin Teknik Üniversitesi'nde kriminoloji (suç bilimi) alanında, Deniz Taplu, Almanya'da Berlin İşletme ve İnovasyon Okulu'nda 'siber psikoloji' alanında, Ece Deniz Ergenç ise, Macaristan'da Avrupa'nın en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak gösterilen Eötvös Lorand Üniversitesi'nde 'azınlık ve göç çalışmaları' alanında yüksek lisansını tamamlayacak.