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Haberler Gündem Kamyonet duran otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonet duran otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonet duran otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken sürücüsü Mustafa Bayram'ın (32) rahatsızlandığı öğrenilen otomobil, orta şeritte durdu. Sürücü Bayram ile beraber seyahat eden 3 arkadaşı, otomobilden inerek Bayram'a yardım etmek istedi.

GAZİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bu sırada, G.K. idaresindeki kamyonet hızını alamayarak duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, gazi olduğu öğrenilen sürücü Mustafa Bayram hayatını kaybederken, otomobilden inen 2 arkadaşı yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Mustafa Bayram'ın Diyarbakır Lice'de askerlik görevini yaptığı esnada mayına basması sonucu yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürerken, kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü G.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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