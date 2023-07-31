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Kavga sırasında kalp krizi geçirdi

SUAT SALGIN
Kavga sırasında kalp krizi geçirdi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşanan kavgada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti. Erdek ilçesi Düzler mevkiinde kamp alanı ve motel işletmesinde bir barın güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 2 kişi, motel işletmecileri ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerinden biri bıçak çekerken, bu sırada kalp krizi geçiren Regaip Şahbudak (61) yere yığıldı. Şahbudak, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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