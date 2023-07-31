‘Kaza yaptım baba özür dilerim...’

Aydın Kuşadası'nda, üniversite öğrencisi Kaan Yanıkoğlu (24), arkadaşları ile gezmek için babasından otomobilini istedi. Babası aracı vermedi. Arkadaşlarına söz veren genç, evlerinin önünde park halinde olan otomobili iki arkadaşı ile birlikte kaçırdı ve kısa süre sonra kaza yaptı.

ÖNCE KIZDI SONRA TESELLİ ETTİ

Kazada otomobil büyük hasar görürken, gözyaşlarına boğulan Kaan Yanıkoğlu, babasını telefonla arayarak defalarca özür diledi. Olay yerine gelen öfkeli baba Mehmet Yanıkoğlu, önce kızdı sonra da ağlayan oğluna "Sana bir şey olmadı ya. Cana geleceğine mala gelsin" diyerek teselli etti.