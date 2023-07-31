  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kemalpaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kemalpaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Kemalpaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkiisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA