Kemalpaşa’daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkiisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.