Manisa’da pizzacıda cinayet

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir pizza restoranına gelen motosikletli şahsın silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi. İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül Demir'e (45) silahıyla ateş etti. Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi. Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı.