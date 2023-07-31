Manisa’da zeytin tankındaki görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı

Manisa Akhisar'da bir zeytin üretimde çiftliğinde ortaya çıkan görüntüler sonrası yakalanan zanlı, eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Beğeni almak uğruna yapılan skandal hareket, infiale neden oldu. Manisa'da yaşanan olayda, zeytin çiftliğinde çalışan bir işçi zeytinlerin saklandığı tanka çıplak girerek sepetleme yaptı.O anlarını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın tepki çekmesinin ardından emniyet ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

TANKA GİREN ADAM TUTUKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlına ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten men edilmiştir. 5996 Sayılı Kanın kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntülere konu olan işletmenin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.