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Milli Park dronlar ile korunuyor

KAZIM YÖRÜKCE
Milli Park dronlar ile korunuyor
Aydın'da sahaya inen 'koruyucu kartal' mikro İHA'lar, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda orman yangınlarına karşı görev yapıyor. Yapılan denetimlerde termal sıcaklık yer yer 60 dereceleri görürken, vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı. Birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye'de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yangın nöbetine devam ediyor. Milli parkın adeta koruyucu kartalları olan mikro İHA'lar ormanları havadan koruyor.
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