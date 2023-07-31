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Orman şehitleri adına hayrat çeşmesi

OSMAN AKÇA
Orman şehitleri adına hayrat çeşmesi
Muğla'da 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarında hayatlarını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in anısına orman şehitleri çeşmesi yaptırıldı. İki yıl önce 29 Temmuz'da başlayan, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınan büyük Marmaris yangının yıl dönümünde, Hasdemir ve Akdemir'in anısını yaşatmak için yangınların meydana geldiği İçmeler Mahallesi'nde Marmaris Belediyesince Orman Şehitleri Çeşmesi inşa edildi. Çeşmenin açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oktay, "İnsanlar isimleri unutulduğu zaman ölür. Biz bu kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.
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