Akbelen’deki çalışmalara son

Muğla Valiliği, Akbelen'deki 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmaların sona erdiğini duyurdu. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Milas 'ta bulunan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir. Yapılması gereken işlemler için çalışmalar sona ermiştir. Maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir. Bu süreç boyunca, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."