Çanakkale’de binlerce hektar yandı

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz Pazar günü çıkan ve 52 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında 3 bin 500 futbol futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 2 bin 500 hektar alan yandı. Yangınları kontrol altına almak için hava araçları 4 bin 900 ton su attı. Havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yangın söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi.