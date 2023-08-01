İzmir Tire'de, geçen hafta kısa aralıklarla çıkan iki arazi yangınında hasar gören zeytinlikleri yerinde inceleyen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükkaleli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Osmanağaoğlu, "Devletimiz her zaman köylümüzün yanında olacaktır" dedi. Vatandaşların zararlarının karşılanması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden MHP'li vekil, "Üzücü bir yangın felaketi yaşayan Büyükkale mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik ve öncelikle onları dinledik. Devletimiz en kısa sürede yaraları saracak güce sahiptir" şeklinde konuştu.