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Son Dakika... İzmir'de deprem! 3.9 büyüklüğünde...

Son Dakika...  İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin saat 18.36'da meydana geldiği belirtildi.

İHA DHA
Son Dakika... İzmir’de deprem! 3.9 büyüklüğünde...

Son Dakika... İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de Riçhter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen bölgelerde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derem Dairesi verilerine göre saat 18.36'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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