Aliağa, Ege bölgesi’nin lokomotifi olmaya devam edıyor

Üretim, satış ve istihdam konularında Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinden olan Aliağa, dış ticaret ve liman elleçleme operasyonlarıyla da Türkiye'nin lojistik bir üs haline gelmesine büyük katkılar sunuyor.

'DIŞ TİCARET REKORU KIRILDI'

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) elde edilen verilere göre, 2023 yılının ilk 6 ayında Aliağa limanlarından yapılan ihracat, 10 milyar 499 milyon dolar, ithalat ise 7 milyar 569 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2023 yılının ilk yarısında toplam 18 milyar 69 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleşti.

'ALİAĞA LİMANLARI ÜLKE 2.'Sİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre ise, Aliağa limanlarında 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen konteyner elleçlemesi 781 bin 802 TEU ile Türkiye'de 5. liman bölgesi olurken, aynı dönemde limanlara gelen gemi sayısı bakımından 3 bin 241 gemi ile Kocaeli'nin ardından 2.'liğini korudu. Limanlara gelen toplam yük miktarı ise 40 milyon 521 bin 956 ton olurken, bu rakamlarla Aliağa liman bölgesi Türkiye'de 2. sırada yük elleçleyen liman olmaya devam etti. Demir çelik sektöründe Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olan Aliağa, ülkenin demir çelik ihtiyacının ise yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Aliağa enerji alanında da büyük bir güç konumunda. Konvansiyonel enerji üretiminde güçlü olduğu kadar, yenilenebilir enerji üretiminde de gerek rüzgar gerekse de güneş santralleri ile önemli bir üretim kapasitesine sahip. Aynı zamanda limanlar bölgesinde lojistik hareketlerin bir parçası olan hububat depolaması ve antrepo hizmetleri noktasında bölgedeki lojistik süreçlere destek sağlayan işletmeler ilçe ticaretinde büyük önem taşıyor.

'OTOYOLLARA YATIRIMCI İLGİSİ'

Kara, deniz, demiryolu ulaşım ağlarının odağında yer alan Aliağa limanlarının, İzmir ve Manisa başta olmak üzere, Batı Anadolu'nun dünya ticaretine açıldığı bir nokta haline geldiğini ifade eden Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, "Deniz yolu taşımacılığında bu bölgeyi kullanan Batı Anadolu'daki ihracatçılarımız ile ithalatçılarımıza düzenli, gecikmesiz seferler ile çalışabilmeleri, ayrıca ithalatçılarımıza aynı gün içerisinde mallarını limandan çekebilme imkanları sunulduğundan dolayı Aliağa limanları tercih ediliyor. Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapımının tamamlanarak devreye girmesi Aliağa'nın lojistik gücüne güç kattı. Söz konusu ulaştırma yatırımlarının da tamamlanmasıyla birlikte, Aliağa'ya yatırımcıların ilgisi de artmış durumda" dedi. Aliağa'nın sanayi ve ticaret anlamında her geçen gün potansiyelinin yanı sıra hızlı büyümenin getirdiği birtakım sorunları olduğunu da dile getiren Ertürk, "Aliağa artan yatırımlarla hızlı bir şekilde büyüyor. Bununla birlikte sanayi alanlarında ve kent merkezimizde sorunlarımızda yok değil.

'MASTER PLAN GEREKLİ'

Hızla artan sanayi kapasitesi ve nüfusla birlikte gerek sanayi alanlarında gerekse kent merkezinde bu büyümeye cevap verecek planlamaların yapılması çok önemli. Yapılacak uzun vadeli bir master planla yatırım kapasitemizi 3-4 katına çıkarabilir, kente gelecek olan nüfusun da tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Yaşanabilir bir Aliağa ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek adına bu planlamaların yapılarak bir an önce hayata geçmesi büyük önem arz ediyor. Bizler iş dünyası olarak şartlar ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, ürettiğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada reel sektörün beklentilerini karşılamak adına atılacak adımlar ve üreticinin desteklendiği politikaların çeşitlenerek hayata geçirilmesinin iş dünyası için çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor" diye konuştu.

İZMİR'İN KUZEYİNE HAVAALANI İSTEĞİ

İzmir'in kuzey aksının gelişime açık ve sürdürülebilir büyümeye hazır olduğunu ifade eden Ertürk, "Yabancı yatırımcıların bölgeye daha fazla çekilebilmesi için altyapı ve planlama çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının yanında bölgenin önemli bir eksiği olan havayolu ulaşımının İzmir Kuzeyine de sağlanması hem bölgemize hem de ülkemize büyük katkılar sunacaktır" dedi.