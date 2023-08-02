Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan ve Putin’den kritik temas

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi sona erdi. Kritik görüşmede hem tahıl koridorunun yeniden canlandırılması hem de Ukrayna-Rusya savaşı gündemde olacağı ifade ediliyor. Öte yandan bu ay iki liderin yüz yüze görüşme yapması da bekleniyor. Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Tahıl koridorunun devamı için diplomasi yürüteceğiz" sözlerine yer verdi. Öte yandan iki liderin Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Sayın Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.