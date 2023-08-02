Çelik’ten, ’Atatürk’ dizisinin yayından kaldırılmasına tepki: Boyun eğenler utansın!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li film platformunun 'Atatürk' dizisini yayından kaldırmasına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."

Twitter'da çok sayıda kullanıcı, skandal karar sonrası söz konusu platforma üyeliğini iptal edeceğini duyurdu.