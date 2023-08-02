Depremzede Duru Türkiye’nin gururu

Kız öğrencilerin bilişime olan ilgilerini artırmak için düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'na (The European Girls' Olympiad in Informatics -EGOI) Türk kız öğrenciler damgasını vurdu. 11. sınıf öğrencisi Duru Özer (17), tekrar şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. 'ZOR GÜNLERDİ'

Deprem sonrası akrabalarının bulunduğu İzmir'de yaşamaya başlayan ve Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nde, Semra Enver Yücel (SEY) Vakfı'nın himayesinde eğitimine devam eden Duru Özer, Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye ikinciliğini kazandı ve altın madalya aldı. Bu yıl 52 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Özer, altın madalyayı Türkiye'ye getirerek ailesinin ve okulunun gururu oldu. 6 Şubat depremlerini ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta yaşayan Özer, "Çok zor günler yaşadık. Yarım kalan yaşamlar oldu. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım çok sıcak davrandılar" dedi.