Gençler yazı hareketli geçiriyor

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde; 20 ilçede "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla düzenlenen 'GSB Spor Okulları'nda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 37 farklı branşta spor eğitimi alıyor.

20 İLÇEDE EĞİTİM VERİYOR

Yoğun geçen bir okul döneminin ardından; çocukların ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine olanak sunmak, spora özendirmek, en az bir branşta profesyonel olmalarını sağlayarak şampiyon sporcular yetiştirmek amacıyla düzenlenen Spor Okulları, 20 ilçeye yayıldı. Spor kültürünün şehirde yaygınlaşması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren yerel yönetimler 'GSB Spor Okulları' ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlıyor. 3 Temmuz'da başlayan I. Dönem, 4 Ağustos'ta sona erecek. II. Dönem ise 5 Ağustos'ta başlayarak 3 Eylül'de sona erecek.