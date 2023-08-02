Yatırımcıların gözdesi ALOSBİ

ALİAĞA Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, ALOSBİ'nin Dünya'nın en modern organize sanayi bölgesi olduğunu vurgulayarak "Yatırımcılarımızın rekabet gücünü ve istihdamı artırabilmek için hız kesmeden sürekli çalışıyor, yeni projeler üretiyor ve yeni hedefler belirliyoruz" dedi. ALOSBİ'NİN projeleri, alt yapısı, iş ve üretim gücüyle 'dev' ve 'avantajlı' bir sanayi bölgesi olduğunu vurgulayan Tezcan "Bölgemiz stratejik konum ve lojistik önemi bir yana, Türkiye'de ilk ve tek olan galeri altyapı sistemi gibi birçok ilki sanayicimizin hizmetine sunuyor. ALOSBİ'yi iş ve sosyal yaşam anlamında hem sanayi yatırımcıları hem de çalışanlar tarafından daha çok tercih edilen bir bölge yapma amacıyla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN SANAYİ

ALOSBİ'NİN kendi öz kaynaklarıyla Rüzgar Enerji Santrali'ni kuran ilk sanayi bölgesi olduğunu hatırlatan Tezcan "Bölgemizin genelinde su ihtiyacı için DSİ ile yapılan ortak çalışmalarımızla yeraltı sularını destekleyen yatırımlara imza atıyoruz. Çalışmaları devam eden arıtma tesisi projemiz ile su arıtma kapasitemizi 12 bin metreküpe çıkaracağız. Atık suların ve katı atıkların geri kazanımı ile ilgili fizibilite çalışmalarımız da devam ediyor" dedi. ALOSBİ'nin rüzgar ve güneş enerjileri için uygun konumda olduğuna dikkat çekerek "Enerji üretiminde her zaman GES ve RES' lere destek veriyor, kendi yatırımlarımızı da bu kapsamda yönetiyoruz. Üretmeye ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

"GÜMRÜĞE TAKILMAYACAK"

ÖTE yandan Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan büyük önem taşıyor. Bu noktada Türkiye'nin ilk yeşil organize sanayi bölgelerinden olan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) de Avrupa Birliği'nin 2030 sıfır karbon ayak izi hedefini yakalamak için yeşil OSB kriterlerini tek tek hayata geçiriyor. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan firmalar karbon ayak izindeki kriterleri sağlayamadıkları takdirde gümrük tarifeleri uygulanmaya başlayacak. ALOSBİ, bu noktada da yeşil OSB özelliği ile Avrupa'nın Gümrük Vergisi'ne takılmayacak olan 10 OSB'den biri olacak.

"GENÇLERLE BÜYÜYORUZ"

TEKNİK altyapısı, sosyal, kültürel, dini tesisleri, yeşil ve toplumla bütünleşen OSB anlayışıyla Türkiye'nin örnek sanayi bölgesi ALOSBİ'nin gençlerle büyüdüğünü söyleyen Tezcan "Genç nüfus istihdamı bizim için çok önemli. ALOSBİ'de 700 kişiyle devraldığımız istihdamı 9 binin üzerine çıkardık, daha da artıracağız. Yarattığımız genç istihdam ile gücümüze güç katıyoruz. Gençlerle büyüyen bir sanayi, sanayi ile büyüyen bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

CAMİ VE REKREASYON ALANI

ÖTE yandan yatırımcıların hizmetine sunulacak cami ve rekreasyon alanı projeleri tamamlandı, inşaat ihalesi kararı alındı. Tezcan "Bölgenin tüm ortak kullanım alanlarının, hizmet ve destek alanlarının, idari ve sosyal tesislerin ortak bir dil ve kimliği yansıtacak şekilde bölgemizin imajını vurgulaması, çalışanların ve katılımcıların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için bir cami tasarlanmasına karar verildi. Cami sadece ibadethane olarak kullanılmayacak, rekreasyon alanı da olacak" diye konuştu.

İKMAL MERKEZİ

ALOSBİ'DE inşaat aşamasındaki yatırımların, kısa süre sonra hayata geçeceğine dikkat çeken Tezcan şöyle devam etti: "İKMAL Merkezi projemiz ile inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj saha ekiplerimizin tüm sarf malzeme, makine-ekipman ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayacağız. Merkezimiz, lojistik konumu ve kullanışlı malzeme depolarıyla saha ekiplerimizin daha hızlı ve ekonomik çalışmasına da yardımcı olacak. Ayrıca merkezimizde tüm saha personelimiz için yeterli sayıda soyunma odası, teknik ofis, eğitim salonları, dinlenme alanları ve yemekhane yer alacak"

SPOR VE ETKİNLİK ALANI

"BÖLGEMİZDE sanayicilere sunduğumuz altyapısı tamamlanmış sanayi parsellerinin yanında, çalışanlara sosyal olanaklar sağlanması açısından da projeler geliştiriyoruz. Bu çerçevede tenis kortu, halı saha, basketbolvoleybol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, açık organizasyon alanı ve kapalı spor salonu bulunan yatırımız tamamlandığında bölgede çalışanların ve yakın çevrede yaşayanların yararlanabileceği bir tesis olacak.

75 ODALI OTEL

75 odalı otelimizin inşaatı tamamlandı, mobilya ve peyzaj çalışmaları devam ediyor, otelimizde konaklama ,restorant, cafe, spa ve toplantı-eğitim salonları gibi sosyal ve kültürel hizmetler sağlanacak" Tamamlandığında yatırımcılarımız ve misafirleri için sanayinin içerisinde konforlu ayrıcalık yaşayacakları bir tesis olacak"

LOJİSTİK DEPOLAR

katılımcılarımızın depolama ve lojistik faaliyetleri için 2 yeni Lojistik binamızı tamamladık. Toplam 5000 metrekare kapalı ve 5000 metrekare açık alanı olan Lojistik 1 ve 2 depolarımız hizmet vermeye başladı. Projeleri tamamlanan 40 bin m² kapalı alana sahip Lojistik-3 depomuzun da yapımına en kısa zamanda başlıyoruz.

İTFAİYE HİZMET BİNASI

TEZCAN, İtfaiye hizmet binasının da hizmet vermeye başladığını belirterek "Sanayicilerimiz için en önem verdiğimiz konu güvenlik, kendi itfaiye

istasyonumuzla olabilecek yangınlara en hızlı şekilde müdahale ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen istasyonun , tüm inşaat ve tefrişat işleri ALOSBİ tarafından tamamlandı. 2100 metrekare alan üzerinde yer alan, akıllı bina özelliği taşıyan İtfaiye Hizmet Binası'nın içerisinde 9 adet yatakhane, 1 adet spor salonu, eğitim salonları, 8 adet ofis, yemekhane-lokal, eğitim amaçlı karanlık oda ve eğitim kulesi de yer alıyor" dedi.

ANA DAĞITIM MERKEZİ BİNASI

Mevcut katılımcılarımızın ilave güç artırımı talepleri ve artan parsel tahsisleri ile başlayan yeni yatırımlardan gelen enerji talepleri doğrultusunda kurulu gücümüzü 400MVA 'ya çıkardık. Enerji dağıtımını yapmak üzere, hücre ve kablo katları ile son teknolojiyle donatılan 4 katlı yeni ana dağıtım merkezimiz tamamlandı, her yatırımımızda olduğu gibi yenilenebilir enerjiyi bu binamızda da kullandık ve çatısına 100 Kwe gücünde GES kurduk.

TIR PARKI VE BAKIM ISTASYONU

BÖLGEDE hızla artan araç trafiğini düzenlemek, araçların planlı olarak park etmelerini sağlamak için; içerisinde kantar hizmeti de verilen bulunan tır parkımız, Mescit Binası , Bakım İstasyonu Sosyal Tesis Binası ile işletilmeye başladı.

RAKAMLARLA ALOSBI

10 milyon metrekare alan ● 200 milyon Euro altyapı yatırımı ● 2 milyon metrekare kimya parseli ● 400 MVA Kurulu Güç ● 150.000 metreküp/ saat kapasiteli doğalgaz istasyonu ● 9000 kişilik istihdam