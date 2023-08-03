Eğitimcilerin büyük başarısı

2023 YKS'de Aydın'dan ilk 100'e 4 öğrenci girerken, LGS'de 9 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliği elde etti. Eşit ağırlık yerleşme puanında Türkiye 27'ncisi ve eşit ağırlık puan türünde Türkiye 33'üncüsü Sena Ceyhan, EA Türkiye 51'incisi ve Y-EA Türkiye 52'ncisi Aleyna Demir, Y-DİL Türkiye 34'üncüsü ve DİL Türkiye 49'uncusu Ekin Gün, Y-EA Türkiye 77'ncisi ve EA Türkiye 93'üncüsü Dicle Demir, TYT Türkiye 98'incisi Şebnem Şule Ken oldu. 2023 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliği elde eden Aydınlı öğrenciler de Melek Kuğ, Reyhan Eylül Gül, İremsu Karakuş, Burcu İleriye, Doruk Etçi, Mehmet Kayra Karaman, Ömer Kerem Acar, Yusuf Emre Duran ve Hüseyin Çetin oldu.