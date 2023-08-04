AK Parti’de plan belli: Vatandaşın istediği isimler aday gösterilecek

AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için işi sıkı tutacak. Muhalefetin yönetimindeki belediyelerin karnelerini çıkaran AK Parti, kendi belediyelerinin de fotoğrafını çekiyor. Belediye başkanlarının başkanlık dönemi boyunca seçim vaatlerinin kaçını gerçekleştirdiği, sahada karşılığı olup olmadığına bakılıyor. Doğru adaylarla seçmenin karşısına çıkacak olan AK Parti, doğru adayı da seçmenin belirlemesini isteyecek. BU kapsamda 81 ilde aday olmasını istedikleri kişiler için özel ucu açık soruların olduğu anketler düzenlenecek. Her il en az 2 aday adayını genel merkeze sunacak. Önümüzdeki haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak yol haritasında ilk etapta muhalefetin belediye başkanlarının performansları, çalışmaları ve karnesi masaya yatırılacak, beceriksizlikleri vatandaşa anlatılacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehrin geri kazanılması için çalışmalara ağırlık verilecek.