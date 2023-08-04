Kışlada yeni dönem

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, "Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk'ün açıklamalarından kışlalarda yeni bir dönemin başladığı görüldü. Buna göre, vatani görevini yapan askerler kendi telefon numaralarını kullanmaya devam edebilecek.

HUDUTLARIMIZ GÜVENDE

ERBAŞ ve erlerin kullanımına sunulan "Askercell" uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme yapıldı. Böylece asker, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkânına kavuştu. Toplantıda, hudutların güvenliği hakkında da bilgi veren Aktürk, "Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 210 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 21'i teröristtir. 3.132 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu.

YANGINLARA 823 SORTİ

SON dönemde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bugüne kadar Silahlı Kuvvetlere ait 4 uçak ve 49 helikopter ile katkı sağlandığını belirten Aktürk, "Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 823 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Gelen anlık taleplere istinaden görevlendirmeler devam etmektedir" dedi.

Öte yandan, İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, girişimin devam etmesine yönelik çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak devam ettiğini ifade etti.