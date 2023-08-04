Milyonluk çeteyi cep telefonu ele verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıl 30 Kasım'da, belediye havuzlarında yüzme eğitmeni olarak görevli, evli ve 2 çocuk babası Akif Fırat Pekşen, Denizli - İzmir seferini yapan yolcu treninin önüne atladı. Trenin altında kalan Pekşen, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan araştırmada rayların üzerinde Pekşen'e ait cep telefonu parçalanmış olarak bulundu ve ardından incelemeye gönderildi.

BAHİS BORCU VARMIŞ

Cep telefonuna yapılan adli incelemede elde edilen suç delillerinden yola çıkılarak Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasıyla yasadışı bahis ve kumar oynattıran suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin organize hareket etmek suretiyle yapılandıkları ortaya çıkarıldı. Örgütün değişik ücretler karşılığı kiralamış ve yönetmiş oldukları yurtdışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin kullanımdaki banka hesaplarının toplam 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine ulaştığı, çete liderlerinin tekne, lüks otomobil ve gayrimenkul gibi değerli eşyalara sahip oldukları belirlenirken 126 bahis oyuncusuna ait bilgiye de ulaşıldı. Trenin altına atlayarak yaşamına son veren Akif Fırat Pekşen'in de bahis borçlarının olduğu ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suç Örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması maksadıyla, Aydın merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çete lideri olan F.Y., H.T. de Kuşadası Limanı'nda bulunan lüks tekneye yapılan operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen örgüt lideri F.Y., H.T. ile birlikte E.E., M.P., H.Ö. ve İ.E.Ç. olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı. Y.E. savcılık ifadesinin ardından B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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