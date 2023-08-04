Ne hissedeceğimi anlayamadım

Laboratuvarın testleri karıştırmasıyla yanlış kanser teşhisi konulan ve kemoterapi gören İzmir cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nden Sena Kardıçalı, yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Sena Kardıçalı, "Testlerin karıştığını öğrenince sevineyim mi güleyim mi ne yaşadığımı ne hissettiğimi bile anlayamadım. Ama inanın ilk aklıma gelen şey ise yanlış teşhis nedeniyle tedavisine geç başlanan rapor mu karıştı diğer hasta kişi aklıma geldi" diye konuştu.

HESAP VERECEKLER

İzmir'in tanımış ünlü ailelerinden Kardıçalı Ailesi üyesi İbrahim ve Şebnem Kardıçalı çiftinin 26 yaşındaki pasta şefi kızları Sena Kardıçalı'nın başına gelen Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kemal Sunal'ın 'Mülayim Sert' karakterini oynadığı Korkusuz Korkak filmini hatırlattı. İzmir'de butik bir patisseri mağaza sahibi olan Sena Kardıçalı yaşadığı kanser teşhisi olayı ile ilgili tüm evrak ve belgelerin toplandığını, maddi ve manevi tazminat davası açarak böyle bir olayı tekrarlanmaması için asla peşini bırakmayacaklarını söyledi. Kardıçalı, ayrıca iki aya yakın süredir tedavi olmayan hastanın durumunu merak ettiğini söyledi. Baba İbrahim Kardıçalı ise, "Şaka desen böyle bir şaka olmaz! Bu işin sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri kaçınılmazdır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yanlış rapor skandalı ile ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

GELEN TELEFON KARDIÇALI AİLESİ'NİN HAYATINI ALT ÜST ETTİ

Sena Kardıçalı, göğsünde kitle hissedince, annesi Sebnem Hanım ile birlikte doktora gitti. Ünlü pasta ustasının göğsündeki kitleden alınan örnek özel bir laboratuvara gönderildi. Gelen raporla Kardıçalı'nın "meme kanseri" olduğu bilgisi verildi ve "Geçmiş olsun" denildi.

'ASLINDA KANSER DEĞİLSİNİZ!'

Kardeşinin yaşadığı kötü hastalık teşhisi nedeniyle üzüntü yaşayan Sanem Kardıçalı Tezman'ın yönlendirmesiyle aile İstanbul'a geldi.

İstanbul'daki doktorlar rapora bakıp yayılan bir kanser türü olduğunu, hemen göğsün alınması gerektiğini söyledi. Bu ırada İzmir'den gelen telefon, ailenin hayatını ikinci kez altüst etti. İzmir'deki laboratuvarın sahibi, "Size verilen ve kanser teşhisi konulan rapor karışmış, kızınız kanser değil" dedi. İş insanı baba İbrahim Kardıçalı, "Ya Sena'nın göğsü alınsaydı, ya bu hata hiç ortaya çıkmasaydı" diyerek laboratuvarın böyle bir hata yapma lüksünün olmadığını söyledi.

ÖZEL HABER