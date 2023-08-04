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Haberler Gündem Yapay zeka ile karbon salınımı azaltıldı

Yapay zeka ile karbon salınımı azaltıldı

Yapay zeka ile karbon salınımı azaltıldı
Genç iletişimciler tasarımlarında yapay zeka kullandı, 278,4 kilogram karbon ayak izini önledi. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Ayşe Ertuğrul ve Sera Atmaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nın desteklediği 'Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi'nde tasarladıkları poster ile mansiyon ödülü aldı. Öğrenciler, "Sürdürülebilirlik ve üreticilikleri bir araya geldiğinde gerçekten etkileyici sonuçlar elde edebiliyoruz. Görselimizi de AI gücüyle ürettik. Bu fotoğrafı yapay zeka ile üretmek yerine geleneksel yöntemlerle fotoğraflamak 278,4 kilogram karbon salınımı üretecekti ama biz çevreye dost alternatif bulduk" ifadelerini kullarndı.
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