Başkan Erdoğan Büyükelçileri kabul edecek

Yurtdışı ve merkez teşkilatında görevli tüm Türkiye büyükelçilerinin katıldığı 10'uncu Büyükelçiler Konferansı başladı. 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen konferansın bu yılki teması ise "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi. Konferansa katılan büyükelçiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek. Konferans kapsamında paneller gerçekleştirilecek.

Konferansın resmi açılışının gerçekleştirileceği yarın Dışişleri Bakanlığı şehitliği ve Anıtkabir ziyaret edilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, dış politikamız bağlamında kurum içi planlamalar yapılması ve kurumlar arası eş güdüm tesis edilmesi bakımından önemli bir işlev görmektedir" denildi