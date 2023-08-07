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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 15.00'da Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve dış politika oluşturacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında alınan kararları açıklayacak.

HABER MERKEZİ
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin gündeminde kritik konular yer alırken, en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru'nun geleceği ve ekonomik gelişmeler olacak.

MASADA İKİ KRİTİK KONU VAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 15.00'da Külliye'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve dış politika oluşturacak.Askıya alınan tahıl koridorunun geleceği masaya yatırılacak ve Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmelerinin şifreleri konuşulacak.Ekonomide atılan adımlar ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı JP Morgan toplantısı değerlendirilecek. Bakanlar, bakanlıklarının çalışmaları ve şehir buluşmaları hakkında Başkan Erdoğan'a brifing verecek.Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi ve dış politikada yaşanan gelişmeler de ele alınacak.

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