Denizli’deki vahşet kan dondurdu

Denizli'de kan donduran olay meydana geldi. Geçtiğimiz yıl Büşra Akpınar (24) ile dünya evine girerek ikinci evliliğini yapan Ümit Mutlu Akpınar (26), 6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş'tan ailesiyle birlikte Denizli'ye taşındı. Genç kadın, bir süre sonra ilk evliliğinden olan çocuğu Macit Gül'ün (4) velayetini eski kocasından almak istedi. Bir hafta önce eski eşinden çocuğunun velayetini almak için dava açan Büşra Akpınar'ın bu girişimi 1,5 yıllık kocası Ümit Mutlu Akpınar ile her akşam kavgalar yaşanmasına neden oldu.

'İKİNİZİ GEBERTECEĞİM'

Severek evlendikleri bilinen çift arasında velayet nedeniyle şiddetli bir tartışma yaşandı. Genç kadının Kahramanmaraş'a döneceğini söylemesi üzerine, inşaat işçisi olan Ümit Mutlu Akpınar, "İkinizi geberteceğim" diyerek, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovalamaya başladı. Yardım çığlıkları atarak çocuğunu kucağına alan Büşra Akpınar balkona doğru kaçmaya başladı. Bu esnada anne ve küçük çocuğu yakalayan Akpınar, çığlıklarına aldırış etmeden eşini ve 4 yaşındaki çocuğu defalarca bıçakladı. Yardım çığlıklarını duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmek istedi fakat öfkeden gözü dönen Akpınar, kapıyı kilitledi ve ekipleri içeri almadı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Kısa bir süre bekledikten sonra kapıyı açtı ve sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan Büşra Akpınar ile Macit Gül'ün öldüklerini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI'

Büşra'nın ağabeyi Mikail Tiyek, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından cenazeleri alarak toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürdü. Kendisi de Tavas'ta inşaatçılık yapan Tiyek şunları söyledi: "Ümit Mutlu Akpınar, ilk önce çocuklarınla kabulümsün demişti. Büşra'nın ilk çocuğu 7 yaşındaki Melik, ilk eşi Mehmet Gül'ün yanındaydı. Ölen Macit'in velayeti de ilk eşindeydi. Macit'in velayetini almak için çabalıyordu. Ancak ikinci eşi, çocuğu istememeye başlamış ve tartıştıklarını bana söyledi. Böyle olmamalıydı. Madem çocuğu istemiyorsun boşan. Niye katlediyorsun?