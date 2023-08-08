Ege Üniversitesi Organ Nakil Enstitüsü kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karara istinaden, organ naklinde Türkiye'nin referans merkezleri arasında yer alan Ege Üniversitesi bünyesinde "Organ Nakli Enstitüsü" kuruldu. Uyguladığı başarılı organ nakli operasyonlarıyla dünya çapında adından söz ettiren Ege Üniversitesi, kurulan yeni enstitü ile birlikte organ nakli alanında nitelikli insan gücü yetiştirerek bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek.

NAKİLDE BAŞARI

Ege Üniversitesinin bugüne kadar çok sayıda organ naklini başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin en önemli organ nakli merkezlerinden biri olan üniversitemizde yaptığımız yatırımların neticesinde tüm sağlık hizmetlerinde olduğunu gibi organ naklinde de kalitemizi ve başarı oranımızı artırdık. Yurt dışından çok sayıda ülkeden sağlık turizmi kapsamında organ ve doku nakli için hastanemizi tercih eden hastalar mevcut. 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezimizde nakiller, modern tıbbi cihazlar kullanılarak uzman hekimlerimizce yapılıyor" dedi.