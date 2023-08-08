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Eve döndüler, oğullarının cansız bedenini gördüler

SEBAHATTİN ALP
Eve döndüler, oğullarının cansız bedenini gördüler

Denizli'de 24 yaşındaki genç, eve dönen ailesi ve şehir dışından gelen yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi Eski Acıpayam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 2. katında annesi ve üvey babasıyla yaşayan, ayaklarından rahatsızlığı bulunan Umut Kabakcı (24), ailesi kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla birlikte dışarı çıkmak isteyince evde kalmayı tercih etti. Birkaç saat sonra eve geri dönen ailesiyle misafirleri, Umut Kabakcı'yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, gencin bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

ENJEKTÖR VARDI

Ayaklarından rahatsız olan ve uyuşturucu tedavisi de gördüğü iddia edilen Umut Kabakcı'nın yanında enjektör bulunduğu öne sürüldü. Kabakcı'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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