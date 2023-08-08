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Gelin arabası dahil 8 araç birbirine girdi

SEBAHATTİN ALP
Gelin arabası dahil 8 araç birbirine girdi

Denizli'de gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Gelin arabası dahil 8 aracı birbirine girdiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

ZİNCİRLEME KAZA

En önde kameramanın bulunduğu hafif ticari aracı takip eden konvoy, kırımızı ışığa geldiğinde genç çiftin düğün günü bir anda zehir oldu. Kameramanın bulunduğu araç kırmızı ışıktan son anda geçmeyi başarırken, arkasından gelen otomobil ani fren yaptı. Gelin arabasının saniyeler önce önüne geçen bu otomobile çarpmasıyla başlayan çarpışma zinciri, konvoydaki 8 aracın domino taşı gibi bir vurmasıyla devam etti

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