Kaçak elektronik sigarayla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şahsın kaçak elektronik sigaraları satarak kazanç elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyon ile M.F.D. isimli şüpheli şahıs, satış yaparken yakalandı. Şahsın üzerinde ve babasına ait işyerinde 297 adet elektronik sigara, 72 adet elektronik sigara solisyonu, 38 bin adet boş makaron, 9 bin 760 adet içi doldurulmuş makaron, 198 adet nargile tütünü ile ajanda ele geçirildi. Şüpheli M.F.D. ile babası gözaltına alındı.