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Haberler Gündem Kınık Çocuk Köyü çalışmaları hızlandı

Kınık Çocuk Köyü çalışmaları hızlandı

Kınık Çocuk Köyü çalışmaları hızlandı
Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile yapımında son aşamaya gelinen Kınık Çocuk Köyü'nü yerinde inceledi ve halk ile bir araya geldi. 20 bin 450 metrekare alana sahip konsept proje Kınık Çocuk Köyü'nün yapımında çalışmalar tamamlanmak üzere. Kasapoğlu, "Başkanımız birçok yatırım yaparak, AK belediyeciliğin temel prensiplerinden olan insan sevgisine ve halkın refahına hizmet etmektedir. Umuyoruz ki bütün İzmir; belediyeleri bu gayretli ekibe emanet eder ve bugün Kınık'ta şahit olduğumuz çalışmalar, İzmir'in her sokağında yapılır" dedi.
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