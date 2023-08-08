“Türkiyesiz bir AB küresel aktör olamaz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçiler, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesinde Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Bakan Fidan, Türkiye için dış politikanın stratejik yönelimi ve yürütülüş şeklinin son derece açık olduğunu belirterek, "Her türlü dış etki alanından bağımsız, medeniyetimizin değerleri etrafında şekillenen, artan imkan ve kabiliyetlerimize dayalı, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü, güvenliğini ve refahını güçlendirmeyi hedefleyen ve bölgesinde bir çekim merkezi olan tam anlamıyla milli bir dış politika" diye konuştu.

TAM ÜYELİK PERSPEKTİFİ

"Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinin canlandırılması çağrısı temelinde, Türkiyesiz bir Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha vurguluyoruz" diyen Fidan, "NATO'nun bütün üyelerinin, karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve endişelerini eşit oranda gözeten bir yapıda olmasını bekliyoruz. Bu çerçevede bazı NATO ülkelerinin, Suriye ve Irak'ta PKK ile olan işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz" dedi.