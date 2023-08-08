Yamaç paraşütünde 7 ayda 102 bin uçuş gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da 2023 yılı ilk 7 ayında gerçekleştirilen uçuş sayısı 102 bin 53'e ulaştı. Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ bu yıl da uçuş rekoruna koşuyor. Fethiye'nin önemli turizm alternatiflerinden olan yamaç paraşütü bu yıl da uçuş rekoru yaşatacak. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçanların ülkelere göre dağılımında ise Türkler ilk sırada yer aldı. 28 bin 748 uçuş yapan Türkiye'yi 14 bin 160 uçuş ile İngiltere, 10 bin 356 uçuş ile Rusya, 7 bin 288 uçuş ile Çin, bin 284 uçuş ile Ukrayna, bin 57 uçuş ile Güney Kore ve bin 7 uçuş ile Pakistan uyruklu vatandaşlar izledi.