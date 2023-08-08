Yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu? İşte son durum...

Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın hakkında yeni karar verildi.
Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın hakkında yeni karar verildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.
Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.
Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.
Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.