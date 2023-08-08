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Yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu? İşte son durum...

Hazine ve Maliye Bakanlığı gram altınla ilgili bir değişikliğe gitti. Rafineriler artık en az yarım gram altın değil 1 gram altın üretecek. Peki yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu, kalktı mı? İşte son durum...

HABER MERKEZİ

Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın hakkında yeni karar verildi.

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu? İşte son durum...

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı.

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu? İşte son durum...

Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu? İşte son durum...

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Yarım gram altın tedavülden kalkıyor mu? İşte son durum...

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

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