Boru patladı, temiz su günlerdir boşa akıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Saygı ve Fevzipaşa mahallelerinde patlayan su borularından günlerdir temiz suyun boşa aktığını söyleyen vatandaşlar, İZSU'nun su patlaklarına müdahale etmemesine tepki gösterdi. Gültepe semtindeki Saygı Mahallesi 2680 sokakta oturan vatandaşlar, patlayan borudan yaklaşık 10 gündür şelale gibi su aktığını bildirdi.

BİR DE TASARRUF DİYORLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekiplerine haber verdiklerini ancak yaz mevsiminde suyun halen akmaya devam ettiğini anlatan vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle yaz aylarında su tasarrufundan bahsediyor ancak 9-10 gündür Saygı Mahallesi'ndeki su boşa akıyor. Mahalledeki herkes aradı sıraya koyduk diyorlar ancak halen gelen giden yok" dedi. Yine Fevzipaşa Mahallesi 452 Sokak'tan Yeni Asır'a ulaşan vatandaşlar, numara 19'un önündeki su borularının patladığını ve 4 gündür temiz suyun sokağa aktığını ifade etti. İZSU ekiplerine bildirmelerine rağmen günlerdir bir müdahale olmadığından yakınan mahalle sakinleri, "Sokağa günlerdir boşa su aktığını bildirdik ancak daha gelen giden olmadı. Bir gün değil, günlerdir su boş yere akıyor. Yazık günah" diye konuştu.