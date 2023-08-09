İftira kurbanı doktora tahliye

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 17 yaşındaki E.Ç,'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S tahliye edildi. Olayın iftira olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kız hakkında da iftira suçundan kamu davası açılacak. E.Ç'yi muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S'nin avukatları, tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle Ufuk S'nin tahliyesine karar verildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Ç, savcılığa verdiği ifadede, E.Ç.'nin, Ufuk S'yi kendisine ayarlaması için teklifte bulunduğunu belirterek, genç kıza tepki gösterdiğini ve olayın iftira olduğunu söyledi.

KAMU DAVASI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç., hakkında iftira suçundan kamu davasının açılacağı bildirildi. Menteşe'de oturan E.Ç (17), 4 Ağustos'ta polise giderek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İfadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirtti.