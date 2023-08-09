İzmir bombasına rakip Adana’dan

Adana'da bir tatlıcı, katmer hamuruyla yapıp tescillediği 'Adana Bombası' tatlısıyla İzmir'in meşhur bombasına rakip oldu. En çok İzmir'e satış yaptığını belirten tatlıcı, "İzmir'den gelenler önce bizim bombamız gibi olmaz diyor ancak tadınca çok beğeniyorlar" dedi. Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, katmer hamurunun içerisine bol Antep fıstığı ve çikolata koyarak yeni bir tatlı ortaya çıkardı. Çift, 200 derecelik fırında yaklaşık 5-6 dakika piştikten sonra üzerine yine Antep fıstığı ve çikolata sos dökülerek servis edilen tatlıya 'Adana Bombası' adını koydu. Müşterilerden tam not alan 'Adana Bombası' için Geyik, 2021 yılında Türkiye Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tatlıyı tescilledi.