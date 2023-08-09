Maden işçileri: Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz

Termik santrallerin bölgenin ekonomisini ayakta tuttuğunu dile getiren işçiler, "Ticaretin varlığını sağlayan yine bu termik santrallerde çalışan emekçilerdir. Santralden maaş alanlar alışverişlerini buradaki bakkaldan, kasaptan yapıyor. Çocuklarımız buradaki okullara gidiyor ve yine burada çalışma hayaliyle meslek liselerini, üniversiteyi bitiren çocuklarımız ilçelerinden, köylerinden ayrılmak zorunda kalmadan iş buluyor, yuva kuruyor, huzurlu bir hayat sürüyor" ifadelerini kullandı.

'BUNLAR ÇEVRECİ DEĞİL'

"Bunlar çevreci değil Muğla'ya bir çivi daha çakılsın, yeni iş imkânları oluşsun istemedikleri gibi olanlar da kapatılsın derdinde" şeklinde konuşan işçiler şöyle devam etti: "Yaklaşık 2 yıldır madencilik faaliyetlerini engelleyen ve santrallerimizi kapanma noktasına getiren bu insanlar, ülkemizin gelişmesine engel olan yüzlerini son olarak Akbelen'de gösterdiler. Kesilmek için planlanmış plantasyon sahasını doğal bir orman alanıymış gibi göstererek kamu güçlerine direndiler ve bu bölgedeki ağaç kesimini engellemek için kamu güçleriyle çatıştılar"

'KAPANIRSA İŞSİZ KALIRIZ'

Milletvekillerimize ve hükümete seslenen işçiler, "Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve maden sahaları Milas ekonomisinin temel direği direğini oluşturuyor. Bizler enerji çalışanları olarak, bir taraftan Türkiye'ye elektrik üretmek için santralde, madende çalışırken diğer taraftan birçok emekçi kardeşimiz sahip olduğu zeytinliklerde zeytin üretiyor. Santrallerimiz ve maden ocaklarımızın kapanması durumunda hepimiz işsiz kalacağız. Ne yazık ki başka bir alternatifimiz olmadığı için doğduğumuz büyüdüğümüz yerleri terk edeceğiz ve büyükşehirlere göç edeceğiz" dedi.

ÖZEL HABER