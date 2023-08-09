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Haberler Gündem Maymun firarda

Maymun firarda

OSMAN AKÇA
Maymun firarda
Bodrum'da bir aile tarafından bulunan maymun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Konacık Mahallesi'nde fark edilen makak maymunu için duyarlı bir aile yetkililerden yardım istedi. Beslendiği evden kaçtığı düşünülen maymunla ilgili olarak, "Birkaç yeri aradık ve buraya teslim etmemiz gerektiğini söylediler. Maymun oldukça evcil, kedimin taşıma kabına hemen anında girdi, biz de belediye yetkililerine getirip teslim ettik" ifadelerini kullanan aileye belediye yetkilileri teşekkür etti. Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olan maymunun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimlerince genel fiziki muayenesi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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