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Rüşvetçi havalimanı ekibine tutuklama

SEBAHATTİN ALP
Rüşvetçi havalimanı ekibine tutuklama
Denizli' Çardak Havalimanında düzenlenen operasyonda dış hatlar yolcularından rüşvet aldıkları iddia edilen 1 polis memuru ve 1 gümrük muhafaza memuru ile 2 İranlı tercüman tutuklandı. Polis memuru A.B. ve gümrük muhafaza memuru M.B. ile İranlı tercüman M.A. ve M.K. gözaltına alındı. Tutuklanan kamu görevlilerinin Çardak Havalimanı Dış Hatlar Terminalini kullanan ve vizeleri dolan İranlı yolculardan rüşvet aldıkları, yasa dışı yollardan kaçak alkol ve tarihi eser geçişi suçlarına karıştıkları öne sürüldü. Tutuklanan İranlı tercümanlar kendilerini polis memuru A.B.'nin rüşvete teşvik ettiğini söyledi.
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