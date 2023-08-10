AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımızın emanete sahip çıktığı görülmüştür.Yıkım siyaseti karşısında kararlı mücadele ettiği görülmüştür. 2023 seçimlerinde yaklaşık 28 milyon oy alarak tescil etmiştir. Milletimiz her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamıştır.

Önemli gelişmelerden bir tanesi, sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif. Emine Erdoğan hanımefendi BM'ye katılmıştı 30 Mart Sıfır Atık günü olarak kabul edilmişti.

Geldiğimiz noktada muhalefet hala seçim sonuçlarının sindirmekte zorlanıyor. Gelinen noktada eminim vatandaşlarımız 'iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş' noktasına gelmiştir. Vatandaş 'iyi ki Kılıçdaroğlu kazanamamış' diyor. Ortaya çıkan tablo vahimdir.

Teröristlerin ve arkalarında kimlerin olduğunu görüyoruz.

Muhalefet BAYKAR İHA'larına karşı kara propaganda yürütüyor.

KUR-AN'I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İfade özgürlüğü ile ilgisi yok, suçtur. İfade özgürlüğü adı altında dini özgürlükler tehdit altında.

RUSYA'NIN KKTC'DE OFİS AÇMA KARARI

KKTC'ye açılan yabancı devletlerin ofislerinin tabiki kıymeti vardır. Cumhurbaşkanımız ifade etti. İki devletli çözümün artık kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı binası yapılıyor. Rumlar bundan bile rahatsız oluyorlar. Nitekim Türk Devletleri Teşkilatı'nda KKTC'nin edindiği pozisyon önemli bir kazanım olmuştur.