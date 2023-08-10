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Bodrum’da ana isale hattı patladı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’da patlayan içme suyu ana isale hattı, yoldan geçen motosikletliyi ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı. Olayda ikisi de yaralandı.

OSMAN AKÇA
Bodrum’da ana isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum İlçesi Yahşi Mahallesi'nde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Ortakent-Bitez istikametinde yolda büyük göçük oluştu.

HATTIN SUYU KESİLDİ

Ali Kelle Ormanı önünde adeta bomba gibi patlayan hat, yolda motosikletiyle seyreden Serkan Özbey ve köpeğini havaya fırlattı. Sürücüsü ve köpeği bölgeden güçlükle uzaklaştı. Yaşanan kazanın ardından yaralı Serkan Özbey hastaneye kaldırıldı, köpeği de tedavi altına alındı. Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda büyük çapta çukur oluştu. Trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey'i tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

MUHTAR, TANKERLE SU DAĞITIYOR

Bölgedeki ana isale hatlarında meydana gelen patlakların da etkisiyle su kesintileri arttı. CHP'li belediye sorunun çözümü noktasında hiçbir girişimde bulunmazken, mahalle muhtarı kendi tankeriyle vatandaşlara su dağıtmayı sürdürüyor. Kendisine ait 28 tonluk tankerle vatandaşlara haftalardır su dağıtan Muhtar Ünlü, "Ne dediysek olmuyor, Osman Gürün bizi duymuyor. CHP'li belediye çözüm üretmiyor. Nasılsa oy cepte diyerek mahallemizi cezalandırıyor" dedi.

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