Sağlıkta tedbiri elden bırakmamak gerek

Sağlıkta yeni versiyonlar ortaya çıkmaya başladı. Son günlerde İngiltere'de yayılmaya başlanan Eris adlı Covid-19 `un alt versiyonu endişe yaratmaya başladı. Avrupa'ya yayılır mı sorularına yönelik şimdilik bilim adamları 'endişeye gerek yok' diyorlar. Fakat bu tür hastalıklar hızla yayılır ve tedbirler alınmazsa ülkemize gelen turistlerden bizlere de ulaşma ve yayılma olasılığı var. Okulların açılmasına çok az kaldı. Özellikle eğitim kurumlarında ciddi tedbirler alınması gerekiyor.

Okulların tuvaletleri mutlaka elden geçirilmeli. Tadilatların bir an evvel yapılması kaçınılmaz.

Özellikle su ve dezenfekte ihtiyacı olmazsa olmaz. Okul yöneticilerinin şimdiden bu tür ihtiyaçları belirlemeli. Eğitim dönemine tadilat ve tamirat işleri bırakılmamalı.

TEDBİRLER ALINSIN

Bu yıl devlet okullarında ciddi sınıf çokluğu kaçınılmaz olacak gibi. Nedeni ise özel okulların fiyatlarının aşırı artması.

Devlet okullarında sınıf mevcutları bir hayli çoğalacak.

Sınıf mevcutlarının belli sayıda tutulması çok çok önemli. 30- 40 kişilik sınıflarda bu tür hastalıkların yayılması kaçınılmaz olabilir. Kış gelmeden bazı tedbirleri almak, toplu taşıma araçlarında bazı uyarı levhaları ve anonsları konulmasında da yarar var. Maskeli günlere ve yasaklı günlere dönmek istemiyorsak her vatandaş üstüne düşeni yapmak zorunda.

IŞIL IŞIL AYDINLATILDI

İzmir'de yapımı tamamlanan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde ileri teknolojilerle donanımlı hastanenin önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacağı belirtildi. Bayraklı Şehir Hastanesi şu anda 2 bin 60 yatağa sahip. Tek yataklı odaları ile özel hastane konseptinde.

Bazı odaları ise çift yataklı. Ayrı banyo ve tuvaletleri bulunan hastanenin odaları, lüks bir otel odası konforunda dizwayn edilmiş. 337 poliklinik, ayrıca 374 yoğun bakım yatağı bulunan Bayraklı Şehir Hastanesi son günlerde geceleri ışıl ışıl aydınlatılmış. Buda demek oluyor ki "Bekleyin İzmir yakında sağlığınız için hizmetinizdeyiz" 80`li yıllarda Günaydın gibi tirajı yüksek bir gazetede gece

vardiyasında çalıştım.

Gece çalışmanın mesaileri uzun, meşakkatli ancak bir o kadar da zevkli. Gazeteciliğimin ardından yine o yılların güçlü yüksek tirajlı gazetesi olan Yeni Asır'a karşı kurulan 7 gazetenin ortak kuruluşu Ege Reklamcılık yıllarından sonra 3 Ağustos 1990 yılında Has Ajans kuruldu. Has Ajans'ın bir ferdi olarak uzun ince bir yola çıktık. Tabii o yıllarda 1'inci Beyler, 2'inci Beyler doktorların bölgesiydi. Ardından Alsancak Sağlık Sitesi kuruldu.

O yıllarda bir tek İzmir'de özel sağlık kuruluşu olarak Alsancak Sağlık Hastanesi hizmet veriyordu. Ardından Bayraklı Central Hospital kuruldu derken ardı ardına özel sağlık kuruluşları kurulmaya başladı.

HEP SAĞLIĞIN İÇİNDE

Has Ajans olarak hep sağlığın içinde yer aldık. Sağlık köşeleri ve haberleri ile 33 yılımızı yazılı basında geçirdik.

Has Ajans ve çalışma arkadaşlarımızla yazılı medyada kalmak ve gücüne inanmak, bir inanç, yaşam ve iş anlayışı ile 33'üncü yılımızı geride bırakmanın onuru, gururu ile iş ortaklarımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.