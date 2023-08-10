Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

Hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (29) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesinde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.