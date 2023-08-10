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Haberler Gündem Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşiyle 5 askerimiz şehit oldu. Bölgede hain teröristlerin kökünü kurutmak için operasyonlar devam ederken, acı haber şehitlerin ailelerine verildi.

AJANSLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğunu açıkladı.

Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler verdi.

Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) şehadet haberi Ankara'nın Bala ilçesinde oturan akrabalarına verildi. Şehit Teğmen Altınbaş'ın görevi başında kalp krizi sonucu şehit olan babası polis memuru Kadir Altınbaş'ın Ankara'nın Bala ilçesindeki naaşının yanına defnedileceği belirtildi.

Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

Hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (29) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesinde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.

Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a Manisa'da çalıştığı iş yerinde verildi.

Kuzey'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a, çalıştığı Manisa'daki iş yerinde Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi.

Baba Mustafa Üçdağ ve ailesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Diyarbakır'a götürüldü.

Şehit olan 5 askerin acı haberi yürek dağladı

6 AYLIK BEBEĞİ VARDI

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in baba ocağına acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu Zonguldaklı asker Mustafa Sezer şehit düştü.

2016 yılında göreve başlayan evli ve 6 aylık erkek çocuğu bulunan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in Kozlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece ve protokol üyeleri şehidin annesi Yasemin Sezer ile babası Mehmet Emin Sezer'e acı haberi verdi.

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