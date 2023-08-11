Tahıl Koridoru’nun yeniden başlamasını Erdoğan sağlar

krayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabileceğini belirtti. Kuleba, İtalyan Corierre Della Sera gazetesine verdiği röportajda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kuleba, "Erdoğan tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayabilir mi?" sorusuna, "Evet, bence o (Erdoğan) bunu yapabilir. Türk diplomasisinin Ruslarla çalıştığını biliyoruz. Bu arada tahıl ve diğer ürünlerin Karadeniz'den geçmeden ihracatı için alternatif rotalar inşa ediyoruz" yanıtını verdi.