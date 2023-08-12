Ege’nin kampüsü sporcu dostu

Ege Üniversitesi'nde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar ile yenilenen spor tesisleri, sporseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Üniversite yüzmeden koşuya, basketboldan bisiklete, tenisten hadoya kadar her alanda hizmet sunuyor. Sporun beden ve zihin sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, "Göreve başladığımız ilk günden itibaren üniversitemizde sporun bir kültüre dönüşmesi adına çalışmalar yürüttük. Çünkü sporun sadece fiziksel gelişime değil, ruh sağlığına da iyi geldiği gerçeğinin bilincindeyiz. Bizler aynı zamanda ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil eden milli sporcular yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.